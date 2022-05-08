Асист Маліновського у відеоогляді матчу Спеція – Аталанта – 1:3
16:35 - Читать на русском
Аталанта на виїзді переграла Спецію з допомогою Руслана Маліновського. Огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Луїс Мурієль 16’
Берат Джимсіті 73’
Маріо Пашаліч 87’
16’ Луїс Мурієль
73’ Берат Джимсіті
87’ Маріо Пашаліч
Аталанта втратила шанси на Лігу чемпіонів, але продовжує боротьбу за єврокубки, а Спеція після 4 поразок поспіль наближається до зони вильоту.
Аталанта переграла Спецію в битві українців – Маліновський зробив гол і був найкращим, Коваленко спровокував вибух
Українського дербі не вийшло – коли з'явився Коваленко, то Маліновський вже пішов з поля. Руслан розпочав матч у старті та відзначився тонким асистом на Мурієля.
Спеція відігралася, але в другому таймі не витримала натиску суперника. Могли забивати Мурієль і Бога (обом забракло сантиметрів), а забили Джімсіті та Пашаліч.
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