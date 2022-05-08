Аталанта на виїзді переграла Спецію з допомогою Руслана Маліновського. Огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Аталанта втратила шанси на Лігу чемпіонів, але продовжує боротьбу за єврокубки, а Спеція після 4 поразок поспіль наближається до зони вильоту.

Аталанта переграла Спецію в битві українців – Маліновський зробив гол і був найкращим, Коваленко спровокував вибух

Українського дербі не вийшло – коли з'явився Коваленко, то Маліновський вже пішов з поля. Руслан розпочав матч у старті та відзначився тонким асистом на Мурієля.

Спеція відігралася, але в другому таймі не витримала натиску суперника. Могли забивати Мурієль і Бога (обом забракло сантиметрів), а забили Джімсіті та Пашаліч.