Руслан Маліновський потрапив у стартовий склад вперше за 4 тури. За його відсутності команда Гасперіні виграла лише 1 поєдинок. Матч, як і онлайн-трансляція Спеція – Аталанта на "Футбол 24", стартував о 13:30. Дуже повільний початок першої половини. Єдина можливість хоча б створити момент – це подача Маліновського з кута поля, з програним другим поверхом. Аталанта вела гру майже 80% часу, але першою могла пропустити. Пройшла розрізна передача, однак Сімоне Бастоні з гострого кута поцілив у зовнішню стійку.

Спеція – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А (відео)

Перший же удар бергамасків завершився взяттям воріт. На 16 хвилині Маліновський з другої спроби організував супермомент партнеру на периметрі перед штрафним. Мурієль пробивав у ситуації, які в 71% випадків завершуються взяттям воріт, якщо гравець влучає у площину. Маліновський створив ще один розкішний момент розрізним пасом, проте Пашаліч завозився у штрафному. А далі почалося шоу захисту Аталанти та Верде. Вихованець Роми втік під закидання ледь не зі своєї половини поля. Дуже наївна спроба організувати офсайдну пастку провалилася, і найкращий бомбардир та асистент Спеції забив свій 7 гол у сезоні, легко розправившись з воротарем.

Чергова українська активність, тепер уже на правому фланзі. Маліновський відкотив Копмейнерсу, ідеальна подача на межу воротарського не завершилася голом лише через поганенький удар Фройлера. Руслан після заблокованої спроби загострення першим підібрав і вирішив бахнути метрів з 25. Захисник Спеції спиною заблокував. Це було страшенно боляче. Маджоре з розгону засадив у стегно Маліновського, який уже падав. Руслан тільки-тільки повноцінно відновився, і ось переживає нові муки. Перемотали йому ногу, в строю український півзахисник. Маліновський разом з Верде найкращий за підсумками 1 тайму (7,5 від SofaScore). Показав 100-відсоткову успішність дриблінгу та програв лише одне єдиноборство з 6.

Після перерви команди зарухвалися активніше. Спочатку вилазку господарів нейтралізував голкіпер "Богині". А згодом Мурієль п'ятою дещо незручно скинув у плече Маліновському, який зумів вибороти лише кутовий у перспективній ситуації. Штрафний біля бокової лінії. Звісно ж, пробиває хавбек збірної України. Потужний удар кулаками парирує Проведел. Можливо, Руслан навіть намагався закрутити на партнера. Рукою попросив вибачення у партнерів після цього епізоду.

Невдала рулетка Зідана перед чужим штрафним, втрата і вимушена грубість. Маліновський заробив жовту картку та завдав чимало проблем Бастоні, який після удару в ахілл так і не зміг піднятися з газону самотужки. Це вимушена заміна. Гасперіні раптово зняв Маліновського на 59 хвилині. Найкращий гравець Аталанти якось надто швидко поступився місцем для Бога. Майже відразу Меле отримав закидання за спини і відкотив Мурієль. Луїс класно крутив у дальній, однак снаряд в останню мить відмовився залітати.

Копмейнерс блискуче подав під розстріл, однак Бога схибив з кількох метрів. Ще одна заміна через травму в господарів. Коваленко отримав шанс проявити себе на 68 хвилині. На 73 хвилині Аталанта вдруге вийшла вперед. Демірал, який вийшов на заміну, скинув після подачі штрафного на ліву стійку, Джимсіті розстріляв фактично порожні ворота. З дещо дивного відбирання Коваленка почалася атака, яка мала всі шанси стати гольовою. Здалося, що Віктор у падінні ненавмисне зіграв рукою. Вибухнули і тренер, і гравці Аталанти, адже далі Гаясі дивом не влучив у майже порожні ворота.

Гості таки довершили переможну справу. На останніх хвилинах Мурієль протягнув, Пашаліч класно відкривсі та ідеально вирізав у більярдному стилі від стійки. Третя перемога за 10 турів. Команда Маліновського на фініші сезону обігрує лише у гостях та виключно суперників з низів турнірної таблиці. Аталанта набрала 59 очок і зрівнялася з Ромою, яка посідає 6 місце. У Спеції залишилося 33 бали, і боротьба за виживання ще триває, хоча імовірність вилетіти – зовсім незначна.