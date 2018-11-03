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Челсі намагатиметься втримати Азара у клубі капітанською пов’язкою

15:34 75 Читать на русском
Челсі намагатиметься втримати Азара у клубі капітанською пов’язкою
Еден Азар / Соцмережі

Челсі невдовзі розпочне переговори з Еденом Азаром щодо продовження контракту.

Челсі хоче скористатись невизначеністю, яка панує у мадридському Реалі, аби продовжити контракт зі своїм лідером Еденом Азаром. У разі підписання нового контракту, бельгієць отримає капітанську пов’язку "аристократів", повідомляє The Telegraph.

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Також джерело зазначає, що Азар планує спершу дізнатись, чи буде намагатись Реал придбати його влітку, перш ніж підпише новий контракт з Челсі.

Раніше вінгер відкрито заявляв про мрію виступати за мадридський Реал, але при цьому наголосив, що не буде наполягати на трансфері. Контракт бельгійця з Челсі діє до 2020 року.

Теги
Англія Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Реал Мадрид Реал Мадрид
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