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Асенсіо буде прооперований найближчим часом – гравець може пропустити весь наступний сезон

14:38 597 Читать на русском
Асенсіо буде прооперований найближчим часом – гравець може пропустити весь наступний сезон
Марко Асенсіо / AS

Півзахисник Реала Марко Асенсіо отримав важку травму в матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти Арсенала.

Товариські матчі
Реал Мадрид
2
2 : 2
2
Арсенал
02:00 24:07:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
 

Марко Асенсіо пройшов медичне обстеження після отриманої травми у матчі проти Арсенала, повідомляє офіційний сайт клубу.

Асенсіо отримав моторошну травму в матчі з Арсеналом і може пропустити наступний сезон

Лікарі встановили невтішний діагноз – розрив передньої хрестоподібної зв'язки і зовнішнього меніска лівого коліна. Повідомляється, що гравець може пропустити весь наступний сезон через пошкодження.

До слова, Асенсіо перейшов у Реал влітку 2015 року з Мальорки за 3,5 млн євро. У минулому сезоні на клубному рівні він зіграв 44 матчі, забив 6 м'ячів і зробив 7 результативних передач.

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05:22
6580
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Марко Асенсіо Марко Асенсіо Реал Мадрид - Арсенал Міжнародний кубок чемпіонів
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