Асенсіо буде прооперований найближчим часом – гравець може пропустити весь наступний сезон

Півзахисник Реала Марко Асенсіо отримав важку травму в матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти Арсенала.

Марко Асенсіо пройшов медичне обстеження після отриманої травми у матчі проти Арсенала, повідомляє офіційний сайт клубу.

Асенсіо отримав моторошну травму в матчі з Арсеналом і може пропустити наступний сезон

Лікарі встановили невтішний діагноз – розрив передньої хрестоподібної зв'язки і зовнішнього меніска лівого коліна. Повідомляється, що гравець може пропустити весь наступний сезон через пошкодження.

До слова, Асенсіо перейшов у Реал влітку 2015 року з Мальорки за 3,5 млн євро. У минулому сезоні на клубному рівні він зіграв 44 матчі, забив 6 м'ячів і зробив 7 результативних передач.

Реал – Арсенал: проблемний Бейл забив і врятував, героя матчу винесли на ношах, Зідан і конкуренти не дають шансу Луніну