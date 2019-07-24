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Асенсио будет прооперирован в ближайшее время – игрок может пропустить весь следующий сезон

14:39 56 Читати українською
Асенсио будет прооперирован в ближайшее время – игрок может пропустить весь следующий сезон
Марко Асенсио / AS

Полузащитник Реала Марко Асенсио получил тяжелую травму в матче Международного кубка чемпионов против Арсенала.

Товарищеские матчи
Реал Мадрид
2
2 : 2
2
Арсенал
02:00 24:07:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
 

Марко Асенсио прошел медицинское обследование после полученной травмы в матче против Арсенала, сообщает официальный сайт клуба.

Асенсио получил жуткую травму в матче с Арсеналом и может пропустить следующий сезон

Врачи установили неутешительный диагноз – разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена. Сообщается, что игрок может пропустить весь следующий сезон из-за повреждения.

К слову, Асенсио перешел в Реал летом 2015 года ищ Мальорки за 3,5 млн евро. В прошлом сезоне на клубном уровне он сыграл 44 матча, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Марко Асенсио Марко Асенсио Реал Мадрид - Арсенал Международный кубок чемпионов
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