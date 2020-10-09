Після двох проведених сезонів в Інтері 31-річний Квадво Асамоа попрощався з міланським клубом.

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GdS переконує, що Брешія вже надіслала захиснику пропозицію про співпрацю і очікує відповіді від гравця. Нагадаємо, за інформацією вітчизняних ЗМІ, у послугах Квадво був зацікавлений тренер Динамо Мірча Луческу, але керівництво "біло-синіх" відмовилось підписувати ганця.

За час своєї кар'єри в Інтері Асамоа провів 53 поєдинки, в яких відзначився трьома асистами.

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