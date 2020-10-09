После двух проведенных сезонов в Интере 31-летний Асамоа попрощался с миланским клубом.

Динамо ускорило трансфер Костевича – Луческу остался недоволен шагом клуба

GdS утверждает, что Брешия уже направила защитнику предложение о сотрудничестве и ожидает ответа от игрока. Напомним, по информации отечественных СМИ, в услугах Квадво был заинтересован тренер Динамо Мирча Луческу, но руководство "бело-синих" отказалось подписывать ганца.

За время своей карьеры в Интере Асамоа провел 53 поединка, в которых отметился тремя ассистами.

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