Асамоа попрощался с Интером – в Италии уже есть претендент на фаворита Луческу
16:34 - Читати українською
Ганский защитник Асамоа получил статус свободного агента.
После двух проведенных сезонов в Интере 31-летний Асамоа попрощался с миланским клубом.
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GdS утверждает, что Брешия уже направила защитнику предложение о сотрудничестве и ожидает ответа от игрока. Напомним, по информации отечественных СМИ, в услугах Квадво был заинтересован тренер Динамо Мирча Луческу, но руководство "бело-синих" отказалось подписывать ганца.
За время своей карьеры в Интере Асамоа провел 53 поединка, в которых отметился тремя ассистами.
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