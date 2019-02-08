Морозенко та Голіков стали гравцями Чорноморця

"Моряки" підсилилися екс-хавбеком Динамо Євгеном Морозенком та екс-захисником Шахтаря Олександром Голіковим.

Чорноморець на офіційному сайті оголосив про підписання контрактів з Євгеном Морозенком та Олександром Голіковим. Про терміни угод та фінансові деталі наразі не повідомляється. Морозенко і Голіков приєднались до одеського клубу на правах вільних агентів.

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До слова, Євген Морозенко є вихованцем Динамо. Хавбек встиг також пограти у складі Слована, Олімпіка, Вереса, Олександрії. Олександр Голіков є вихованцем Шахтаря. Захисник раніше виступав у складі Арсенала-Київ, Зорі, Олімпіка, Полтави та Львова.

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