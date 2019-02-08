toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕМІЛІАНО САЛА ДИНАМО - МАЛЬМЕ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД

Морозенко та Голіков стали гравцями Чорноморця

16:24 95 Читать на русском
Морозенко та Голіков стали гравцями Чорноморця
Євген Морозенко / ФК Олімпік

"Моряки" підсилилися екс-хавбеком Динамо Євгеном Морозенком та екс-захисником Шахтаря Олександром Голіковим.

Чорноморець на офіційному сайті оголосив про підписання контрактів з Євгеном Морозенком та Олександром Голіковим. Про терміни угод та фінансові деталі наразі не повідомляється. Морозенко і Голіков приєднались до одеського клубу на правах вільних агентів.

"Проблеми з фінансуванням – хронічна хвороба Чорноморця": Буряк закликав продати одеський клуб

До слова, Євген Морозенко є вихованцем Динамо. Хавбек встиг також пограти у складі Слована, Олімпіка, Вереса, Олександрії. Олександр Голіков є вихованцем Шахтаря. Захисник раніше виступав у складі Арсенала-Київ, Зорі, Олімпіка, Полтави та Львова.

"Олімпіакос "кинув" нас на гроші". Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна – відверте інтерв'ю

Теги
Трансфери чемпіонату України Олександр Голіков Олександр Голіков Євген Морозенко Євген Морозенко Чорноморець Чорноморець Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
41
хв
Фулхем
14:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук