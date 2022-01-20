Десна у своєму Facebook поділилась світлинами з тренувань, де засвітилились двоє гравців, які не мають контрактів з клубом.

Десна подала офіційну скаргу на Олександрію через Калітвінцева, – ЗМІ

Йдеться про Левана Арвеладзе та Євгена Чепурненка. Арвеладзе ще 9 січня покинув клуб після завершення контракту та відмовився від продовження угоди. Чепурненко ж з літа 2021 року виступає за Діназ, а за Десну виступав з 2012 по 2014 роки, потім з 2015 по 2017 рік, і ще раз повертався у 2021-му.

Раніше зі скандалом покинув клуб Владислав Калітвінцев, якого вже оголосила Олександрія у статусі новачка.

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