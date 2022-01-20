Десна может усилить состав в зимнее трансферное окно – с черниговцами тренируются два экс-игрока.

Десна в своем Facebook поделилась фотографиями с тренировок, где засветились двое игроков, не имеющих контрактов с клубом.

Десна подала официальную жалобу на Александрию из-за Калитвинцева, – СМИ

Речь идет о Леване Арвеладзе и Евгении Чепурненко. Арвеладзе еще 9 января покинул клуб после завершения контракта и отказался от продления сделки. Чепурненко же с лета 2021 года выступает за Диназ, а Десну играл с 2012 по 2014 годы, затем с 2015 по 2017 год, и еще раз возвращался в 2021-м.

Ранее со скандалом покинул клуб Владислав Калитвинцев, которого уже объявила Александрия в статусе новичка.

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