Ноттінгем Форест став творцем сенсації в Кубку. Звіт про матч з Арсеналом читайте на Футбол 24.

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Ноттінгем Форест – Арсенал – 1:0

Гол: Граббан, 83

Здавалось, що для команди Мікеля Артети протистояння з представником Чемпіоншипу буде легкою прогулянкою, але у "Спритних дерев" були інші плани. Вони чудово оборонялись та не давали "канонірам" багато простору для маневрів. Зрештою, Арсенал не завдав жодного (!) удару у площину воріт.

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Ноттінгем до останнього чекав свого моменту. І він з'явився на 83 хвилині. Єйтс отримав м'яч на правому фланзі, трохи протягнув його та вирізав розкішний пас у штрафний майданчик. Граббану залишалось лише підставити ногу, щоб вразити ворота Лєно. Він це успішно зробив і подарував свято вболівальникам, які навіть почали вибігати на поле для святкування.

Команда Стіва Купера заслужено покрокувала у наступний раунд Кубка Англії, де на початку лютого зустрінеться з Лестером, чинним переможцем турніру.

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