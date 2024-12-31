На думку 60-річного англійця, який забив 171 гол у 274-х матчах за Арсенал, рівень Олександра Зінченка не відповідає рівню "канонірів", якщо брати до уваги гру в захисті.

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"У січні я хочу бачити в Арсеналі нового лівого захисника, бо Зінченко мене дуже турбує. Я переживаю через його гру в останніх матчах. У нього зарплатня 150 тисяч фунтів на тиждень, а команда втрачає очки через його помилки", – цитує Іана Райта TBR Football з посиланням на Wrighty's House.

Нагадаємо, в сезоні 2023/24 Зінченко зіграв за Арсенал 24 матчі у всіх турнірах. Українець забив 1 гол і віддав 1 асист.

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