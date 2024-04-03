"Ні, нічого повідомляти. Я дійсно щасливий. У мене ще рік контракту, а це великий термін у футболі. Гравці щасливі, клуб щасливий, жодних проблем.

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Я просто зосереджуюся на іграх і виграю футбольні матчі, а це зараз найважливіше", – цитує Артету Mirror.

Нагадаємо, чинна угода Мікела Артети розрахована до літа 2025 року. Наразі Арсенал перебуває на другому місці у турнірній таблиці АПЛ з 65 очками. Від першої сходинки "каноніри" відстають на два пункти.

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