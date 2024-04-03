"Нет, ничего сообщать. Я действительно счастлив. У меня еще год контракта, а это большой срок в футболе. Игроки счастливы, клуб счастлив, никаких проблем.

Ширер назвал фаворита на победу в АПЛ: "Преимущество у Ливерпуля, но..."

Я просто сосредотачиваюсь на играх и выигрываю футбольные матчи, а это сейчас самое важное", – цитирует Артету Mirror.

Напомним, действующее соглашение Микела Артеты рассчитано до лета 2025 года. Сейчас Арсенал находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ с 65 очками. От первой строчки "канониры" отстают на два пункта.

Миколенко героически держал Ньюкасл, став лучшим – Эвертон вырвал ничью с надеждами сохранить прописку в АПЛ