"У нас був великий тиждень, три гри за сім днів, і нам вдалося їх виграти. Все виглядає набагато краще. Це були складні умови, але команда виглядала добре з перших хвилин. Велика перемога.

Вест Бромвіч – Арсенал – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Після результатів, які у нас були раніше, ми повинні були відразу ж братися до справи. Тепер ми повернули деяку дисципліну. Ми виглядаємо більш креативно в останній третині і солідно позаду. Були моменти розривів, це було недбало. Мені це не подобалося, ми повинні над цим працювати.

Сподіваюся, погода дозволить нам повернутися додому. У цих умовах було не дуже добре. Ми були стурбовані за годину до початку матчу. Я думаю, що суддя зробив правильний вибір, адже погода покращилася, і працівники змогли очистити поле", – цитує Артету ВВС.

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