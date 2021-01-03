"У нас был большой неделю, три игры за семь дней, и нам удалось их выиграть. Все выглядит гораздо лучше. Это были сложные условия, но команда выглядела хорошо с первых минут. Большая победа.

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После результатов, которые у нас были раньше, мы должны были сразу же браться за дело. Теперь мы вернули некоторую дисциплину. Мы выглядим более креативно в последней трети и солидно позади. Были моменты разрывов, это было небрежно. Мне это не нравилось, мы должны над этим работать.

Надеюсь, погода позволит нам вернуться домой. В этих условиях было не очень хорошо. Мы были обеспокоены за час до начала матча. Я думаю, что судья сделал правильный выбор, ведь погода улучшилась, и работники смогли очистить поле", – цитирует Артету ВВС.

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