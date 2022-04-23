Лондонці швидко відкрили рахунок завдяки ганебним помилкам двох захисників суперника і вдалій грі Тавареша на добиванні. МЮ цілком міг розраховувати на пенальті, коли Соареш зупинив м'яч рукою у власному штрафному. Суддя разом з VAR цей епізод проігнорували, натомість в інші ворота "позначку" поставили – Сака був точний.

Арсенал переміг Манчестер Юнайтед – ювілейний гол Роналду не врятував "дияволів" від поразки у скандальній битві за ЛЧ

Надію на камбек гостям дав Роналду, оформивши свій 100-й гол в рамках АПЛ. По перерві "червоні дияволи" ще більше затиснули Арсенал і таки отримали свій пенальті. Бруну взявся виконувати вирок, але м'яч "лизнув" стійку і покотився повз ворота. Провал Фернандеша доповнила обрізка біля власного карного майданчика. Джака з 25 метрів потужно вгатив у правий кут – 3:1.