"Ми деякий час спостерігали за Томасом, тому ми раді додати в нашу команду такого висококласного гравця. Він динамічний півзахисник, який дає велику енергію. Томас має великий досвід виступів у топ-клубі Іспанії, який грає на найвищому рівні в Ла Лізі і Лізі чемпіонів.

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Ми дуже вражені його ставленням і підходом до гри. Томас – розумний футболіст, і ми з нетерпінням чекаємо, коли він інтегрується в нашу систему і зробить свій внесок в прогрес, якого ми намагаємося досягти", – поділився Артета у коментарі офіційному сайту Арсенала.

Зазначимо, що "каноніри" активували клаусулу в розмірі 50 млн євро задля трансферу Партея.

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