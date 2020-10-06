"Мы некоторое время наблюдали за Томасом, поэтому мы рады добавить в нашу команду такого высококлассного игрока. Он динамичный полузащитник, который дает большую энергию. Томас имеет большой опыт выступлений в топ-клубе Испании, который играет на высшем уровне в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

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Мы очень впечатлены его отношением и подходом к игре. Томас – умный футболист, и мы с нетерпением ждем, когда он интегрируется в нашу систему и сделает свой вклад в прогресс, которого мы пытаемся достичь", – поделился Артета в комментарии официальному сайту Арсенала.

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