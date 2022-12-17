Імениті клуби Європи готуються до поновлення сезону після паузи на чемпіонат світу-2022.

Товариські матчі

Арсенал – Ювентус – 0:2

Голи: Джака, 45+1 (авт), Ілінг, 90+1

Манчестер Сіті – Жирона – 2:0

Голи: де Брюйне, 5, Холанд, 18

Манчестер Сіті на Етіхаді впорався із Жироною. Вже на старті гри відзначився Кевін де Брюйне, який підстеріг помилку кіпера Жирони і відкрив рахунок. Не забарився і другий гол – де Брюйне асистував, Холанд забив. 2:0 – перемога підопічних Хосепа Гвардіоли.

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В іншому матчі Арсенал на домашній арені програв Ювентусу. Долю гри вирішили два голи в компенсований час. На останніх секундах першого тайму Граніт Джака вразив власні ворота, а у другому таймі відзначився 19-річний Семюел Ілінг. Олександр Зінченко не потрапив до заявки.

Нагадаємо, на міжнародну паузу Арсенал пішов лідером АПЛ, на 4 очки відірвавшись від Манчестер Сіті. Вже 26 грудня чемпіонат Англії поновиться.