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Венгер відмовився очолити Ліон

11:43 65 Читать на русском
Венгер відмовився очолити Ліон
Арсен Венгер / Reuters

Легендарний екс-керманич лондонського Арсенала Арсен Венгер, вочевидь, не працюватиме з французьким Ліоном.

Досвідчений фахівець нещодавно отримав пропозицію очолити "ткачів", але відповів відмовою. Про це повідомляє Telefoot.

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Головний тренер Ліона Бруно Женезіо покине Люм'єр найближчого літа. Французькі "аристократи" розпочали пошуки його наступника, а президент Жан-Мішель Ола зустрівся з Лораном Бланом, який теж перебуває без роботи.

Арсен Венгер взяв паузу в тренерській кар'єрі після відходу з Арсенала в травні 2018 року. Періодично його пов'язують із французькими грандами, зокрема, ПСЖ і Монако, а сам він обіцяв невдовзі відновити роботу.

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Теги
Ліон Ліон Франція Арсен Венгер Арсен Венгер
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