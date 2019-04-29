Венгер відмовився очолити Ліон

Легендарний екс-керманич лондонського Арсенала Арсен Венгер, вочевидь, не працюватиме з французьким Ліоном.

Досвідчений фахівець нещодавно отримав пропозицію очолити "ткачів", але відповів відмовою. Про це повідомляє Telefoot.

Мілан додав Саррі до списку претендентів на посаду головного тренера, – ЗМІ

Головний тренер Ліона Бруно Женезіо покине Люм'єр найближчого літа. Французькі "аристократи" розпочали пошуки його наступника, а президент Жан-Мішель Ола зустрівся з Лораном Бланом, який теж перебуває без роботи.

Арсен Венгер взяв паузу в тренерській кар'єрі після відходу з Арсенала в травні 2018 року. Періодично його пов'язують із французькими грандами, зокрема, ПСЖ і Монако, а сам він обіцяв невдовзі відновити роботу.

"Я згрібав кінське лайно. Який з мене аристократ?" Правила життя Арсена Венгера