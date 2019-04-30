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Наполі заплатить 40 мільйонів євро за захисника Ліона, який міг стати конкурентом Зінченка

12:13 330 Читать на русском
Наполі заплатить 40 мільйонів євро за захисника Ліона, який міг стати конкурентом Зінченка
Ферлан Менді / фото із соцмереж

Захисник Ліона Ферлан Менді влітку перебереться в чемпіонат Італії.

Наполі узгодив з Ліоном деталі трансферу захисника Ферлана Менді, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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За інформацією авторитетного журналіста, "партенопейці" заплатять за 23-річного француза 40 млн євро, а трансфер офіційно відбудеться влітку.

Раніше повідомлялося, що Менді був головним кандидатом на підсилення лівого флангу захисту Манчестер Сіті. Хосеп Гвардіола особисто хотів бачити гравця у своїй команді.

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Теги
Італія Наполі Наполі Ферлан Менді Ферлан Менді
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