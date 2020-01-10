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Артета: Гадаю, я переконав Джаку залишитись в Арсеналі

13:15 407 Читать на русском
Артета: Гадаю, я переконав Джаку залишитись в Арсеналі
Джака і Артета / Reuters

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думками щодо перспектив хавбека Граніта Джаки у клубі.

"Моїм першим посилом до нього було те, що я хотів зрозуміти, як він почувається, чому він так поводиться.

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Я хотів, щоб він почув від мене мою думку про нього, і що я готовий його підтримати. Я був готовий підштовхнути клуб, щоб він також підтримував його, тому що я вважав, що він може бути справді дуже хорошим гравцем для нас. Джака міг би насолоджуватися грою під моїм керівництвом у цьому клубі. Я намагався переконати його в цьому. Він подумав про це, після цього я отримав позитивну відповідь. Гадаю, я переконав Граніта залишитись у Арсеналі", – цитує Артету Sky Sports.

Нагадаємо, 27-річний швейцарець мав пропозицію від берлінської Герти, яка готова була орендувати хавбека з правом викупу за 25 млн євро.

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Англія Мікель Артета Мікель Артета Граніт Джака Граніт Джака Арсенал Арсенал Трансфери Арсенала
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