Артета: Я не чекаю великих трансферів від Арсенала

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився своїми очікуваннями від зимового трансферного вікна.

"Якщо ми зможемо знайти когось, хто додасть балансу у якусь із наших ліній, то ми розглянемо варіанти.

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Але я не чекаю великих підписань. Я очікую на більше від гравців, яких я маю, від гравців, які одужують від травм. Це мої найбільші очікування. Ми завжди повинні шукати, тому що, очевидно, у нас є гравці зі складними травмами, які вибули надовго. Ми повинні переглядати ринок, щоб спробувати знайти варіанти", – цитує Артету BBC.

Нагадаємо, іспанський фахівець очолив Арсенал 20 грудня і вже встиг провести чотири матчі – одна нічия, одна поразка і дві перемоги.

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