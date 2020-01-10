Артета: Думаю, я убедил Джаку остаться в Арсенале

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями о перспективах хавбека Гранита Джаки в клубе.

"Моим первым посылом к нему было то, что я хотел понять, как он себя чувствует, почему он так себя ведет.

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Я хотел, чтобы он услышал от меня мое мнение о нем, и я готов его поддержать. Я был готов подтолкнуть клуб, чтобы он также поддерживал его, потому что я считал, что он может быть действительно очень хорошим игроком для нас. Джака мог бы наслаждаться игрой под моим руководством в этом клубе. Я пытался убедить его в этом. Он подумал об этом, после этого я получил положительный ответ, думаю, я убедил Гранита остаться в Арсенале", – цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, 27-летний швейцарец имел предложение от берлинской Герты, которая готова была арендовать хавбека с правом выкупа за 25 млн евро.

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