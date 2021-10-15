"Чи довго Арсеналу доведеться очікувати на чемпіонство в Англії? Сподіваюсь, ні. Минуло вже дуже багато часу. Але у нас є приклад Ліверпуля. Ми знаємо, наскільки довго він не ставав чемпіоном Англії, тому все можливо, немає нічого недосяжного.

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Я завжди налаштований позитивно щодо можливостей добитися чогось, реалізувати мрію. Така повинна бути наша мета. Клуб досягав успіху в минулому, і ми хочемо домогтися цього знову", – наводить слова Артети Football.london.

Нагадаємо, востаннє Арсенал перемагав у АПЛ в сезоні 2003/04. Ліверпуль же виграв чемпіонат Англії у 2020 році, а до цього аж у 1990 році.

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