Напередодні Арсенал у перенесеному поєдинку 7-го туру англійської Прем'єр-ліги розгромив Евертон з рахунком 4:0 і зміцнив свої позиції на вершині турнірної таблиці. У складі лондонців з перших хвилин вийшов Олександр Зінченко і провів на полі 82 хвилини.

Асист Зінченка в дуелі з Миколенком у відеоогляді матчу Арсенал – Евертон – 4:0

Український півзахисник став одним з найкращих у матчі, відзначився асистом і долучився до ще двох голів.

"Ось чому ми його запросили – він привносить щось нове в команді, дозволяє нам бути більш непередбачуваними", – сказав Артета на післяматчевій пресконференції про українця.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко провів за Арсенал 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

Арсенал розтрощив Евертон у матчі АПЛ – Зінченко віддав асист і зробив ще 2 голи, Миколенко був на висоті, але наварив