Накануне Арсенал в перенесенном поединке 7-го тура английской Премьер-лиги разгромил Эвертон со счетом 4:0 и укрепил свои позиции на вершине турнирной таблицы. В составе лондонцев с первых минут вышел Александр Зинченко и провел на поле 82 минуты.

Ассист Зинченко в дуэли с Миколенко в видеообзоре матча Арсенал – Эвертон – 4:0

Украинский полузащитник стал одним из лучших в матче, отметился ассистом и приобщился к еще двум голам.

"Вот почему мы его пригласили – он привносит что-то новое в команде, позволяет нам быть более непредсказуемыми", – сказал Артета на послематчевой пресс-конференции об украинце.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провел за Арсенал 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Арсенал разбил Эвертон в матче АПЛ – Зинченко отдал ассист и сделал еще 2 гола, Миколенко был на высоте, но наварил