Більшість матчів плей-офф Євро-2020 запам'ятаються на роки. Божевільний виліт Франції, яка повторила фіаско іншого фіналіста минулого Чемпіонату Європи, 14 голів за пару годин, не враховуючи пенальті, та передчуття від України, Швеції, Англії та Німеччини. Дивіться новий випуск TGIF (Євро. Проти ночі).

Поки до матчу, як і онлайн-трансляції Швеція – Україна на "Футбол 24", (початок о 22:00) залишаються лічені години, запрошуємо вас переглянути черговий випуск ютуб-програми знаменитого коментатора Дмитра Джулая. У компанії легенди української журналістики знову виступив заступник головного редактора "Футбол 24" Тарас Котів. Обговорюємо божевілля кубкової стадії Євро. І звичайно, намагаємось передбачити, що буде з нашою збірною.

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Хто знайшов діамант у купі гною. Як Луїс Енріке грає сам із собою та чому вилітають фаворити. Чого чекаємо від матчу Швеція – Україна. Як нам несподівано повернули емоції і захват з дитинства від футболу. Чому понеділок, 28 червня 2021 року – чудовий день для футболу. Який сюрприз готує Андрій Шевченко на історичний для збірної поєдинок плей-офф Євро-2020. Чи варто сподіватися сенсаційну команду на фіналі чемпіонату Європи.

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