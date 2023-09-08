Контракт Пепе з Арсеналом розрахований до літа 2024 року, але головний тренер "канонірів" Мікель Артета дав гравцеві зрозуміти, що не розраховує на нього. Щоб розвантажити зарплатну відомість, лондонський клуб вирішив відпустити івуарійця в інший клуб. Тим паче, що охочий підписати Ніколя знайшовся – турецький Трабзонспор.

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Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Пепе підпише короткостроковий контракт на один сезон. Це станеться в п'ятницю після того, як Ніколя пройде медичне обстеження. Турецький сайт Fotomac уточнює: якщо Пепе успішно пройде медогляд, його угода з турецьким клубом буде розрахована за схемою 1+1.

Минулий сезон Пепе провів в оренді у складі Ніцци. У 19 матчах у чемпіонаті Франції він забив 6 м'ячів. Влітку 2019 року Арсенал заплатив за гравця Ліллю 72 млн фунтів стерлінгів.

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