Контракт Пепе с Арсеналом рассчитан до лета 2024 года, но главный тренер "канониров" Микель Артета дал игроку понять, что не рассчитывает на него. Чтобы разгрузить зарплатную ведомость, лондонский клуб решил отпустить ивуарийца в другой клуб. Тем более, что желающий подписать Николя нашёлся - турецкий Трабзонспор.

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Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Пепе подпишет краткосрочный контракт на один сезон. Это случится в пятницу после того, как Николя пройдёт медицинское обследование. Турецкий сайт Fotomac уточняет: если Пепе успешно пройдёт медосмотр, его соглашение с турецким клубом будет рассчитано по схеме 1+1.

Прошлый сезон Пепе провёл в аренде в составе Ниццы. В 19 матчах в чемпионате Франции он забил 6 мячей. Летом 2019 года Арсенал заплатил за игрока Лиллю 72 млн фунтов стерлингов.

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