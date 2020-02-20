Арсенал зацікавився хавбеком Роми – представники "канонірів" вирушать у столицю Італії

Лондонський Арсенал розглядає можливість підсилення своєї середньої лінії хавбеком Роми Бріаном Крістанте.

Представники Арсенала вирушать на матч 25 туру Серії А, у якому Рома прийме Лечче. Ціллю скаутів "канонірів" стане хавбек Бріан Крістенте, інформує Calciomercato.

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Зазначимо, що 24-річний футболіст в січні продовжив контракт з "вовками" до 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює його у 25 млн євро.

До слова, в поточному сезоні Крістанте зіграв за Рому 17 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Клуб зі столиці Італії заплатив Аталанті за нього 26 млн євро.

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