toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Арсенал зацікавився хавбеком Роми – представники "канонірів" вирушать у столицю Італії

21:27 202 Читать на русском
Арсенал зацікавився хавбеком Роми – представники "канонірів" вирушать у столицю Італії
Бріан Крістанте / Il Romanista

Лондонський Арсенал розглядає можливість підсилення своєї середньої лінії хавбеком Роми Бріаном Крістанте.

Представники Арсенала вирушать на матч 25 туру Серії А, у якому Рома прийме Лечче. Ціллю скаутів "канонірів" стане хавбек Бріан Крістенте, інформує Calciomercato.

Рома хоче звільнити спортивного директора за втручання в роботу Фонсеки

Зазначимо, що 24-річний футболіст в січні продовжив контракт з "вовками" до 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює його у 25 млн євро.

До слова, в поточному сезоні Крістанте зіграв за Рому 17 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Клуб зі столиці Італії заплатив Аталанті за нього 26 млн євро.

Фонсека погрожує українцям Гента – матч Ліги Європи позначиться на майбутньому фахівця в Римі

blog_ava
Шахтар – Бенфіка: вперше в історії плей-офф Ліги Європи був застосований VAR – постраждали українці
20:46
7766
Теги
Англія Трансфери Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Англії Бріан Крістанте Бріан Крістанте Арсенал Арсенал Рома Рома
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
38
хв
Ніцца
20:00
Брест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук