Фонсека погрожує українцям Гента – матч Ліги Європи позначиться на майбутньому фахівця в Римі

Паулу Фонсека останнім часом переживає кризовий період в Ромі. "Футбол 24" розповідає, як Ліга Європи може допомогти колишньому керманичу Шахтаря.

В кінці грудня Паулу Фонсека дав велике інтерв'ю італійській пресі, підбивши підсумки першого півріччя свого перебування на Апеннінах. Португалець був у хорошому настрої після розгромної перемоги над Фіорентиною (4:1) і відверто ділився своїми планами та амбіціями. "Цілі не змінилися впродовж сезону. Ми хочемо в четвірку, в Лігу чемпіонів. Не потрібно завищувати очікування. Краще жити реальністю. Ми на початку шляху. Новий тренер, новий спортдир, багато змін у складі. Але до кінця мого контракту можна і виграти щось. Я задоволений тим, як все складається, але не потрібно створювати тиск, говорити про чемпіонство. Найскладніший матч – наступний, не варто будувати довгострокові плани. В Італії остання команда може обіграти першу. Головне – Рома прогресує", – говорив екс-наставник Шахтаря.

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Справді, у Фонсеки були причини випромінювати оптимізм. Команда попри процес перебудови виглядала стабільно і цілком заслужено йшла у топ-4. Тоді відстань до третьої сходинки була меншою, ніж відрив від п'ятої Аталанти. Однак в 2020 році у механізмах Роми щось пішло не так. "Вовки" провели 9 поєдинків, з яких виграли лише 2 і ще один звели до нічиєї, набрали всього 4 очки в Серії А та попутно вилетіли з Кубка Італії. Розслабленість у Тригорії миттєво змінилася напругою, хоча Фонсека продовжує запевняти, що ситуація невдовзі зміниться, а чорну смугу пояснював банальним нефартом. Можливо, фахівець має рацію, але всього через два місяці "джалороссі" перебувають на більшій відстані від четвертої лігочемпіонівської сходинки, ніж до восьмої, яка, що очевидно, не дає права навіть на Лігу Європи.

Поки у Римі не б'ють на сполох, але вболівальники уже стурбовані. Подібні серії виникають не з проста. Не змовчав і президент клубу Джеймс Палотта: "Той факт, що ведуться переговори (щодо продажу контрольного пакету акцій Дену Фрідкіну. – примітка.) не може вплинути на мене. У цієї команди є все, щоб досягти успіху. Вона просто повинна вигравати". Водночас функціонер не збирається "вішати усіх собак" на Фонсеку. Подейкують, що першим втратить свою посаду спортивний директор Джанлука Петракі. Він начебто увірвався в роздягальню команди у перерві матчу 22 туру Серії А проти Сассуоло (2:4) і дозволив собі жорсткі репліки на адресу гравців. Це дуже не сподобалося футболістам, головному тренеру команди та керівництву клубу.

Запальний характер та витівки Петракі можуть стати не єдиною причиною, через яку він може покинути клуб ще до завершення поточного сезону. Провальна робота на зимовому трансферному ринку обурила керівництво "вовків", яке ставило завдання спортивному директору продати Дієго Перотті, Хав'єра Пасторе та Жуана Жезуса, які в сумі отримують 10 млн євро на рік. Усі троє залишилися у клубі, а це суперечить обраному плану клубу економити гроші через відсутність бонусів за участь у Лізі чемпіонів. Керівництво вже й визначилося з головними кандидатами на заміну Петракі – спортивний директор Парми Даніеле Фаджано та його колега з мадридського Атлетіко Андреа Берта.

Фактично вирішена доля Петракі не повинна заспокоювати Фонсеку. До тренера теж є питання і їх буде ще більше, якщо команда знову не вийде в Лігу чемпіонів. Головні надії римської команди Дженгіз Ундер та Джастін Клюйверт припинили прогресувати та вже втратили у ціні, більшість новачків так і не призвичаїлися до командних механізмів (тут знову згадуємо про Петракі). Звісно, у Фонсеки є виправдання – травми ключових гравців, які визначали гру "джалороссі" у першій половині сезону. Йдеться про Дзаньйоло та Діавара. Ніколо – лідер "вовків" за просуванням м'яча вперед, один з найкращих за створеними гольовими моментами для партнерів. Амаду взагалі переїжджав у Рим як гравець ротації, але під керівництвом Фонсеки гвінеєць швидко освоївся і почав виправдовувати аванси, які отримував ще в Болоньї. За два роки в Наполі Діавара дещо знітився, але в Ромі знову розцвів, ставши визначальним гравцем середини поля. Не дивно, що в період його відновлення "джалороссі" жодного разу не перемогли, програвши чотири з п'яти матчів.

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В такій ситуації Фонсека змушений коригувати власні плани щодо розподілу сил між турнірами. Як відомо, в Італії не дуже поважають Лігу Європи. Лаціо "злився" ще на груповому етапі і тепер воює за скудетто. Португалець теж розраховував використовувати другий за рангом єврокубок для експериментів та для надання ігрової практики виконавцям, які не отримують її достатньо у матчах Серії А. Словом, Рома сподівалася грати там напіврезервом і економити сили, щоб боротися за четверту сходинку. Проте виліт із Кубка Італії та низка невдач в національному чемпіонаті все змінює.

В 1/16 фіналу Ліги Європи Рома зустрінеться з Гентом, за який виступає українське тріо: Яремчук-Безус-Пластун. Звісно, нападник не зможе допомогти своїй команді через травму, а от двоє інших наших співвітчизників – цілком. Початковий план Фонсеки на ЛЄ давав бельгійцям значно більше шансів для виходу у наступний раунд турніру. Тепер же все змінилося. Авторитетна Gazetta dello Sport стверджує, що наставник Роми хоче скористатися грою проти Гента, аби повернути команду на шлях перемог та налагодити мікроклімат. Саме у психології португалець бачить найбільшу складність: "Проблеми ментальні, а не фізичні, команда виглядає добре. Останні дві гри – саме такі, в яких ми були більш інтенсивними. У всякому разі, складно пояснити пропущені голи. Але з такими виступами, як проти Аталанти (1:2), я впевнений, що ми можемо повернутися до перемог".

Тепер Генту потрібно готуватися, що Рома виставить найсильніший склад, який тільки дозволяє кадрова ситуація. Мало того, італійська преса переконана, що команда Фонсеки зробить усе можливе, щоб закрити питання щодо переможця у протистоянні ще в першому матчі. До того ж гра відбудеться на Стадіо Олімпіко, а футболісти "вовків" заборгували уболівальникам. У 2020 році команда в рідних стінах змогла вистояти лише в дербі проти Лаціо (1:1), програвши Болоньї, Ювентусу і навіть ще більш кризовому Торіно. Паулу Фонсека демонструє традиційний спокій і переконує, що все ще можна виправити: "Залишилося ще 14 матчів, я думаю, що це можна виправити, навіть якщо це складно. У цьому чемпіонаті всі команди втрачають багато очок, це дуже збалансований турнір". Так, португалець правий, Аталанта, яка є головним конкурентом у боротьбі за топ-4, теж далека від стабільності. Однак Ромі, насамперед, самій потрібно знову почати перемагати і зробити це потрібно якомога швидше. Тому Генту з його українцями варто остерігатися.

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