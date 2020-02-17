Рома хоче звільнити спортивного директора за втручання в роботу Фонсеки

Керівництво італійського клубу планує звільнити спортивного директора Джанлуку Петракі, який лише минулого літа приєднався до "вовків".

51-річний фахівець, скоріш за все, покине Рому ще до кінця поточного сезону, інформує Il Corriere dello Sport.

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За інформацією джерела, Петракі увірвався в роздягальню команди у перерві матчу 22 туру Серії А проти Сассуоло (2:4) і дозволив собі жорсткі репліки на адресу гравців. Це дуже не сподобалося футболістам, головному тренеру команди Паулу Фонсеці та керівництву клубу.

Іншою причиною потенційного відходу Петракі зі своєї посади є провальна робота на зимовому трансферному ринку. Керівництво "вовків" ставило завдання спортивному директору продати Дієго Перотті, Хав'єра Пасторе та Жуана Жезуса, які в сумі отримують 10 млн євро на рік. Усі троє залишилися у клубі, а це суперечить обраному плану клубу економити гроші через відсутність бонусів за участь у Лізі чемпіонів.

Головними кандидатами на заміну Петракі є спортивний директор Парми Даніеле Фаджано та його колега з мадридського Атлетіко Андреа Берта.

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