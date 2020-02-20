Арсенал заинтересовался хавбеком Ромы – представители "канониров" отправятся в столицу Италии

Лондонский Арсенал рассматривает возможность усиления своей средней линии хавбеком Ромы Брианом Кристанте.

Представители Арсенала отправятся на матч 25 тура Серии А, в котором Рома примет Лечче. Целью скаутов "канониров" станет хавбек Бриан Кристанте, информирует Calciomercato.

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Отметим, что 24-летний футболист в январе продлил контракт с "волками" до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

К слову, в текущем сезоне Кристанте сыграл за Рому 17 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Клуб из столицы Италии заплатил Аталанте за него 26 млн евро.

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