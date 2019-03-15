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Чех мріє завершити кар'єру перемогою в Лізі Європи

09:16 10
Чех мріє завершити кар'єру перемогою в Лізі Європи
Петр Чех / ESPN

Воротар лондонського Арсенала Петр Чех заявив, що перемога в Лізі Європи була б ідеальним завершенням кар'єри для нього.

"Моя мрія продовжується моя мрія завершити кар'єру з трофеєм у руках.

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"Сьогодні ми подарували собі можливість здійснити цю мрію. Є ще довгий шлях, але з такими матчами, ми можемо претендувати на перемогу", сказав Чех на сайті Арсеналу.

Зазначимо, що Арсенал розгромив Ренн у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи (3:0).

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Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться 15 березня у швейцарському Ньйоні. Початок о 14:00 за київським часом. Сіяних/несіяних команд на цій стадії турніру не буде, а представники однієї країни зможуть зіграти між собою. Одразу після визначення пар чвертьфіналістів буде проведено жеребкування стадії 1/2 фіналу.

Фінал Ліги Європи 2018/19 відбудеться 29 травня у Баку.

Теги
Петр Чех Петр Чех Арсенал Арсенал Ліга Європи
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