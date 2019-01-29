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Арсенал заплатив Венгеру та його помічникам 17 млн фунтів компенсації за відхід з клубу

17:05 170 Читать на русском
Арсенал заплатив Венгеру та його помічникам 17 млн фунтів компенсації за відхід з клубу
Арсен Венгер / Фото lequipe

Легендарний тренер "канонірів" Арсен Венгер отримав солідну компенсацію за достроковий відхід з тренерського містка Арсенала.

За інформацією The Times, тренерський штаб на чолі з Венгером отримав компенсацію у розмірі 17 млн фунтів після того, як погодився достроково розірвати контракт з "канонірами" минулого літа.

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Нагадаємо, що у сезоні 2017/18 Венгер покинув пост головного тренера Арсенала, який займав впродовж 22-х років. Контракт Арсена з клубом був розрахований до літа 2019 року. Через це керівництву лондонців й довелося заплатити цю суму.

Під керівництвом Венгера Арсенал тричі переміг у чемпіонаті Англії, здобув сім Кубків та сім Суперкубків Англії.

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Теги
Арсенал Арсенал Англія Арсен Венгер Арсен Венгер
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