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Венгер знявся у кліпі французького поп-співака

22:56 2 Читать на русском
Венгер знявся у кліпі французького поп-співака
Арсен Венгер / Фото: офіційний сайт Арсенала

Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер, який очолював лондонський клуб впродовж 22-х років, взяв участь у кліпі відомого французького поп-виконавця Патріка Фьорі.

Фьюрі, який відомий своєю участю у постановці "Notre-Dame de Paris", а також представляв Францію на Євробаченні у 1993 році, де посів 4 місце, наприкінці 2018 року опублікував у Youtube кліп на пісню Les gens qu’on aime (Люди, яких ми любимо).

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У кліпі можна побачити Арсена Венгера, який зіграв роль одного з його друзів, з яким вони зустрічаються у місті та тепло вітаються. До слова, після відходу з Арсенала Венгер встиг попрацювати експертом під час ЧС-2018.

Раныше повідомлялось, що француз може очолити збірну Катару.

Момент з Венгером – з 2:06

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Франція Арсен Венгер Арсен Венгер Відеоновини
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