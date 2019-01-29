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Арсенал заплатил Венгеру и его помощникам 17 млн фунтов компенсации за уход из клуба

29 января 17:05 71 Читати українською
Арсенал заплатил Венгеру и его помощникам 17 млн фунтов компенсации за уход из клуба
Арсен Венгер / Фото lequipe

Легендарный тренер "канониров" Арсен Венгер получил солидную компенсацию за досрочный уход с тренерского мостика Арсенала.

По информации The Times, тренерский штаб во главе с Венгером получил компенсацию в размере 17 млн фунтов после того, как согласился досрочно расторгнуть контракт с "канонирами" прошлым летом.

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Напомним, что в сезоне 2017/18 Венгер покинул пост главного тренера Арсенала, который занимал в течение 22-х лет. Контракт Арсена с клубом был рассчитан до лета 2019 года. Поэтому руководству лондонцев и пришлось заплатить эту сумму.

Под руководством Венгера Арсенал трижды победил в чемпионате Англии, по семь раз завоевал Кубок и Суперкубок Англии.

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Англия Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер
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