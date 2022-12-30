Михайла Мудрика вже тривалий час пов'язують з переходом в Арсенал. Наставника "канонірів" Мікеля Артету запитали щодо можливого трансферу українця на пресконференції перед грою з Брайтоном.

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"Чи відбудеться трансфер Мудрика з Шахтаря? Я не можу говорити про гравців, які не є нашими", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Додамо, що в нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт вінгера з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року. Михайла активно сватають до Арсенала, але клуби так і не домовились про суму переходу.

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