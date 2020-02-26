toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІОН - ЮВЕНТУС БЕНФІКА - ШАХТАР НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА

Ляказетт пролив світло на ситуацію з відходом з Арсенала

20:05 305 Читать на русском
Ляказетт пролив світло на ситуацію з відходом з Арсенала
Александр Ляказетт / Фото з відкритих джерел

Нападник Арсенала Александр Ляказетт прокоментував інформацію щодо свого можливого трансферу з лондонського клубу.

"Я нічого про це не чув. У мене є контракт з Арсеналом, тому мені немає сенсу йти. Всі в клубі задоволені моєю роботою", – цитує Ляказетта видання Goal.

Вихованця Арсенала звинуватили у педофілії

Нагадаємо, раніше Ляказетт заявляв про своє небажання продовжувати контракт з клубом і планував покинути лондонську команду. Згодом з’явилась інформація, що французом предметно цікавиться мадридський Атлетіко, який навіть готовий включити в угоду півзахисника Тома Лемара.

До слова, у поточному сезоні Ляказетт взяв участь в 19 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі. Арсенал після 27 турів набрав 37 очок і посідає дев’яту сходинку у турнірній таблиці АПЛ.

Арсенал переграв Евертон, Манчестер Юнайтед розтрощив Уотфорд: 27-й тур АПЛ, неділя

blog_ava
"Вибухнув Іл-76 із нашими десантниками, ми зірвалися на ноги": він покинув окупований Луганськ, а футбол замінив наукою
12:00
6375
Теги
Арсенал Арсенал Англія Александр Ляказетт Александр Ляказетт Атлетіко Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
10
хв
Ліон
22:00
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук