Ляказетт пролив світло на ситуацію з відходом з Арсенала

Нападник Арсенала Александр Ляказетт прокоментував інформацію щодо свого можливого трансферу з лондонського клубу.

"Я нічого про це не чув. У мене є контракт з Арсеналом, тому мені немає сенсу йти. Всі в клубі задоволені моєю роботою", – цитує Ляказетта видання Goal.

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Нагадаємо, раніше Ляказетт заявляв про своє небажання продовжувати контракт з клубом і планував покинути лондонську команду. Згодом з’явилась інформація, що французом предметно цікавиться мадридський Атлетіко, який навіть готовий включити в угоду півзахисника Тома Лемара.

До слова, у поточному сезоні Ляказетт взяв участь в 19 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі. Арсенал після 27 турів набрав 37 очок і посідає дев’яту сходинку у турнірній таблиці АПЛ.

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