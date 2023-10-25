Арсенал після поразки від Ланса у попередньому турі опустився на другу позицію в групі В, відставши від французів на одне очко. Севілья ж трималася третьою, набравши два залікових бали, та і ПСВ списувати з розкладів зарано. У таких умовах лондонцям була потрібна перемога в Андалусії – за будь-яку ціну.

Томіясу замінив Зінченка. Схоже, це тактичне рішення – японець грав у інший футбол

Мікель Артета здивував стартовим складом, відмовившись від послуг Зінченка. Українця замінили на Томіясу в перерві матчу проти Челсі на вихідних – а тепер японець вийшов у основі (Сашко присів на банку). Це була єдина несподіванка у лайн-апі "канонірів".

Такехіро час від часу з'являвся у лівому напівфланзі, але функціонал Олександра не повторював. Він був приклеєним до бровки, віддавши звідти більшість передач. Також він рідко підіймався за центральне коло. Це натякає на тактичний характер перестановки, адже у Севільї дуже потужні вінгери – Мікель Артета пожертвував гнучкістю на чужій половині заради більшої надійності позаду.

Атакувальний перформанс конкурента не вразив. Томіясу видав 69% точності пасів і виконав всього дві успішні передачі з просуванням на 20+ метрів (з чотирьох спроб). Щоправда, одне із закидань запустило першу гостру атаку Арсенала.

На 8-й хвилині Жезус прийняв лонгбол від Такехіро, розвернувся й віддав у розріз на Мартінеллі. Габріель вийшов віч-на-віч, але пробив у Нюланда. Крім того, Томіясу мав небезпечний удар з лівого краю штрафного на старті зустрічі (повз ближній кут).

У єдиноборства японець до перерви не вступав, а після програв одну верхову дуель з двох. Зате виконав аж три виноси й одне перехоплення. В цілому, він не помилявся у обороні, однак тут треба завдячувати і Севільї – господарі в основний час першого тайму нічого цікавого не створили.

Аж на 1-й компенсованій іспанці розродились атакою з передачею по центру на хід Ен-Несірі. Юссеф легко втік від Томіясу й вилетів на рандеву з голкіпером, але пробив повз дальній кут. В другому ж таймі конкуренту Зінченка стало важче, однак Такехіро витримував тиск. Тактичне рішення Артети працювало.

Takehiro Tomiyasu vs Sevilla pic.twitter.com/fyVMVHFmIX — boygoneclear (@Tumzzz05) October 24, 2023

Сонливий футбол розворушив Жезус

Арсенал відповідав взаємністю. Перший тайм був нудним і мав завершитись нульовою нічиєю (або ж з рахунком 1:1, якби команди реалізували свої єдині моменти). Втім, на 4-й компенсованій "каноніри" таки вийшли вперед.

Габріель вибив подачу з лівого флангу точно на Жезуса. Той, опинившись під тиском двох захисників у центрі, ефектним рухом прибрав обох, після чого видав передачу на хід Мартінеллі – вінгер пробіг 30 метрів у повній самотності (ніхто не міг його наздогнати), а потім переграв Нюланда. 0:1!

Gabriel Jesus appreciation tweet pic.twitter.com/KG2SRuIoi7 — Renato (@orehnato) October 24, 2023

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Арсенала. Всього за дві хвилини після старту другого тайму "каноніри" могли подвоїти її. Мартінеллі скористався обрізкою Окампоса й закинув м'яч Жезусу на лівий край штрафного, а Габріель під кутом вийшов сам на сам – але перекинути Нюланда не зумів.

Едегор зіграв на добиванні, але пробив над воротами! Ще через дві хвилини Жезус замикав навіс Сака (вийшло невдало), а на 53-й форвард Арсенала таки прошив Нюланда. Габі прийняв пас від Райса, легко хитнув захисника на лівому краю карного майданчика, після чого закрутив м'яч у дальню дев'ятку – 0:2!

Севілья не здалася. Арсенал віддав ініціативу й ледь не був покараний

Дієго Алонсо миттєво відповів подвійною заміною, кинувши у бій Ламелу й Маріано Діаса (замість Люкебакіо та Соу). Севілья фактично перебудувавшись на схему 4-2-4 в атаці. За сміливість прийшла винагорода – андалусійці відквитали один гол вже на 58-й хвилині.

Томіясу заблокував крос від Наваса, господарі заробили кутовий, а подачу з нього замкнув Гудель. Неманья відклеївся від Вайта й перестрибнув Жезуса, вколотивши м'яч під праву стійку. 1:2!

На 64-й же хвилині Діас прийняв діагональ від Сумаре й бахнув з лівого краю штрафного у поперечину – втім, перед цим він зіграв рукою. Ще через дві хвилини Маріано зачепився за скидку й пробив боковими ножицями, однак удар заблокували. Арсенал огризнувся пострілом Сака зі штрафного, який кулаками парирував Нюланд.

У наступні 30 хвилин "каноніри" все сильніше втискалися у свій штрафний. Англійці відверто віддали ініціативу. Симптоматичною стала відсутність заміни для Томіясу – він догравав до кінця, хоча у спокійному матчі японця замінили б на Зінченка десь після 70-ї хвилини. Замість цього Мікель Артета зняв Едегора, випустивши Хаверца.

Цей хід нічим не допоміг. Як і поява Троссара з Нкетією. У компенсований же час навіть довелося посилювати оборону, кидаючи в бій Ківіора.

Севілья тиснула, але іспанцям дуже не вистачало конкретики в завершальній фазі. Моменти з'явились лишень наприкінці зустрічі, коли команда почала відверту навалу з купою навісів. Одне із замикань потягнув Райя, інше пройшло над воротами, а ще один крос Давід невдало вибив кулаками – м'яч зрикошетив у небо й приземлився за поперечкою!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Арсенала з рахунком 2:1. "Каноніри" набрали 6 очок і вийшли у лідери групи В. Зінченко провів весь матч на лавці запасних.

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