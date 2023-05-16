Лондонський клуб планує солідно попрацювати під час літнього трансферного вікна, зокрема і "на вихід".

Тренерський штаб на чолі з Мікелем Артетою обрав гравців, яких клуб може продавати. Все заради придбання Деклана Райса (Вест Хем) та Мойзеса Кайседо (Брайтон), які можуть обійтись у 170 мільйонів фунтів, інформує The Times.

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Піти можуть Седрік Соареш, Альберт Локонга, Ейнслі Мейтленд-Найлс, Роб Холдінг, Фоларін Балогун, Еміль Сміт-Роу, Нуну Тавареш, Граніт Джака та Кіран Тірні (головний конкурент Олександра Зінченка). Українця у списку на продаж немає.

На Тірні та Джаку вже нібито є претенденти: шотландця з радістю придбав би Ньюкасл, а швейцарця – Байєр. Між клубами вже відбулись попередні перемовини.

Нагадаємо, "каноніри" тривалий час лідирували в АПЛ, але зараз йдуть другими, Відставання від Манчестер Сіті, який ще має матч у запасі, складає 4 пункти.

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