Лондонский клуб планирует солидно поработать во время летнего трансферного окна, в том числе и "на выход".

Тренерский штаб во главе с Микелем Артетой выбрал игроков, которых клуб может продавать. Все ради приобретения Деклана Райса (Вест Хэм) и Мойзеса Кайседо (Брайтон), которые могут обойтись в 170 миллионов фунтов, сообщает The Times.

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Уйти могут Седрик Соареш, Альберт Локонга, Эйнсли Мейтленд-Найлс, Роб Холдинг, Фоларин Балогун, Эмиль Смит-Роу, Нуну Тавареш, Гранит Джака и Киран Тирни (главный конкурент Александра Зинченко). Украинца в списке на продажу нет.

На Тирни и Джаку уже якобы есть претенденты: шотландца с радостью приобрел бы Ньюкасл, а швейцарца – Байер. Между клубами уже состоялись предварительные переговоры.

Напомним, "канониры" длительное время лидировали в АПЛ, но сейчас идут вторыми, отставание от Манчестер Сити, еще имеющего матч в запасе, составляет 4 пункта.

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