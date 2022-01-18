Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання боснійця. Особистий контракт розрахований до 30 червня 2023 року.

Марсель повернув з Китаю "вічну" ціль Барселони

Фінансові деталі угоди залишаються в секреті, але навряд французи виплачували велику компенсацію. Влітку Колашинац ставав вільним агентом, тому Арсенал не міг вибивати серйозні суми. У поточному сезоні 28-річний захисник награв за "канонірів" 270 хвилин, але результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Колашинац у складі збірної Боснії провів один матч проти України (1:1) в рамках відбору на ЧС-2022.

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