Защитник Арсенала Сеад Колашинац продолжит свою карьеру в чемпионате Франции.

Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании боснийца. Личный контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Финансовые детали сделки остаются в секрете, но вряд ли французы выплачивали большую компенсацию. Летом Колашинац становился свободным агентом, потому Арсенал не мог выбивать серьезные суммы. В текущем сезоне 28-летний защитник наиграл за "канониров" 270 минут, но результативными действиями не отличался.

Напомним, Колашинац в составе сборной Боснии провел один матч против Украины (1:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.

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