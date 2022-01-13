Нападник Седрік Бакамбу знову виступатиме у Європі після китайських "заробітків".

Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 30-річного конголезця. Контракт розрахований до 30 червня 2024-го.

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Бакамбу став зіркою у Вільяреалі, за який провів 105 матчів та забив 47 голів. Взимку 2018-го нападник спокусився на щедру пропозицію Бейцзін Гоань. Форвард затримався у Китаї аж на 4 роки, хоча його постійно пов'язували з поверненням у Європу. Зокрема, Барселона двічі була за крок від підписання Бакамбу, але виникали проблеми.

Додамо, що зараз Марсель йде третім у турнірній таблиці чемпіонату Франції, претендуючи на зону Ліги чемпіонів.

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