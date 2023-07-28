У п'ятницю, 28 липня, Арсенал відкрив біля клубного стадіону Емірейтс пам'ятник своєму колишньому головному тренеру Арсену Венгеру. Про це інформує офіційний сайт "канонірів".

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Венгер тренував "червоно-білих" з жовтня 1996 року по травень 2018 року, за цей час він привів клуб до трьох чемпіонських титулів Прем'єр-ліги, семи перемог у Кубку Англії і 20 послідовних років участі в Лізі чемпіонів.

Венгер провів на чолі "канонірів" 1235 матчів і змінив ідентичність клубу, створивши "сучасний Арсенал". Вплив Арсена на лондонський клуб виходить далеко за межі поля. Він зіграв важливу роль у проектуванні та будівництві лондонського тренувального центру Колні, а також наполіг на переїзді з Хайбері на Емірейтс у 2006 році.

Бронзову статую Венгера вагою в півтонни виконав скульптор Джим Гай. Її висота становить 3,5 метра. Статуя зображує Арсена Венгера, який піднімає трофей АПЛ.

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