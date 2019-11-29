Арсенал видав найгіршу серію за майже 30 років

Лондонський Арсенал продовжує лихоманити, доля наставника Унаї Емері залишається під питанням.

Арсенал несподівано поступився Айнтрахту (1:2) в рідних стінах в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Емері розвіяв чутки про своє звільнення з Арсенала

Таким чином "каноніри" видали найдовшу безвиграшну серію за останні 27 років, яка триває 7 матчів поспіль, повідомляє BBC.

Мляві результати лондонського клубу у нинішньому сезоні провокують чутки про відставку головного тренера Унаї Емері, який очолює команду з травня 2018 року.

Після 13-ти турів АПЛ Арсенал перебуває на 8-й сходинці, маючи в активі 18 очок.

Ліга Європи: Селтік без Шведа переграв Ренн, Арсенал несподівано поступився Айнтрахту