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МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ ЛІГА ЄВРОПИ

Арсенал видав найгіршу серію за майже 30 років

10:51 221 Читать на русском
Арсенал видав найгіршу серію за майже 30 років
Арсенал – Айнтрахт / Фото ФК Арсенал

Лондонський Арсенал продовжує лихоманити, доля наставника Унаї Емері залишається під питанням.

45+1’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Даїчі Камада 55’
Даїчі Камада 64’
45+1’ П'єр-Емерік Обамеянг
55’ Даїчі Камада
64’ Даїчі Камада

Арсенал несподівано поступився Айнтрахту (1:2) в рідних стінах в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Емері розвіяв чутки про своє звільнення з Арсенала

Таким чином "каноніри" видали найдовшу безвиграшну серію за останні 27 років, яка триває 7 матчів поспіль, повідомляє BBC.

Мляві результати лондонського клубу у нинішньому сезоні провокують чутки про відставку головного тренера Унаї Емері, який очолює команду з травня 2018 року.

Після 13-ти турів АПЛ Арсенал перебуває на 8-й сходинці, маючи в активі 18 очок.

Ліга Європи: Селтік без Шведа переграв Ренн, Арсенал несподівано поступився Айнтрахту

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Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Ліга Європи Арсенал - Айнтрахт Франкфурт Арсенал Арсенал Рекорди Унаї Емері Унаї Емері
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