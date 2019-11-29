Арсенал видав найгіршу серію за майже 30 років

Ліга Європи — 10:40 16629
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"Вбивство" Динамо як помста, або Легенду Баварії сватають на місце Михайличенка – реакція соцмереж на фіаско в Мальме
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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна відпускає конкурентів та гарантовано втратить одну командуЛіга чемпіонів — 10:30 13862
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Мальме – Динамо: Київ втрачає тріо на ключовий матч ЛЄ – трилер від 37-річного режисера, в якому вбивцею міг бути коженЛіга Європи — 03:10 17206
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Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчуЛіга Європи — 00:42 33168
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Олександрія втратила шанси на плей-офф Ліги Європи – експеримент Шарана провалився, а Вольфсбург переміг заслуженоЛіга Європи — 00:11 3420