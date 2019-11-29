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Ліга Європи: Селтік без Шведа переграв Ренн, Арсенал несподівано поступився Айнтрахту

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Ліга Європи: Селтік без Шведа переграв Ренн, Арсенал несподівано поступився Айнтрахту
Селтік – Ренн – 3:1 / AFP

Відбулись чергові матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи в групах E та F. Читайте звіт про матчі на сайті "Футбол 24".

Ліга Європи 2019/20, 5-й тур

Група E

Лаціо – ЧФР Клуж – 1:0

Гол: Корреа, 24

Селтік – Ренн – 3:1

Голи: Морган, 22, Крісті, 45+1, Джонстон, 74 – Юну, 89

Група F

Арсенал – Айнтрахт – 1:2

Голи: Обамеянг, 45+1 – Камада, 55, 64

Віторія Гімараєш – Стандард – 1:1

Голи: Андре Перейра, 45+1 – Лестьєнн, 40 (пен.)

Селтік без Шведа впевнено переміг Ренн. Шотландці ще в першій половині оформили перевагу: Морган відкрив рахунок в матчі, а Крісті під завісу тайму подвоїв перевагу "кельтів". Джонстон на 74 хвилині зробив перевагу розгромною, на що голом престижу відповів Юну. В паралельному матчі Лаціо залишив собі шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи завдяки мінімальній перемозі над ЧФР Клуж, єдиний гол на рахунку Корреа.

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В групі F Айнтрахт вирвав перемогу в Арсенала. Обамеянг відкрив рахунок в матчі, однак у складі німців знайшовся герой – Камада – який оформив дубль та приніс перемогу франкфуртцям. В паралельному матчі Віторія Гімараєш без Бондаренка у складі розписала нічию зі Стандардом, Лестьєнн та Андре Перейра обмінялись голами ще в першому таймі.

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